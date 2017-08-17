رشيد الفعم

تبدأ اللجنة الحكومية الموكل إليها دراسة قضية الرياضة وخصخصة الأندية والاحتراف، أعمالها الفعلية مع الجانب النيابي اعتبارا من الأسبوع المقبل.



مصدر نيابي قال لـ«الأنباء»: إن اللجنة الحكومية ستجتمع مع لجنة الشباب والرياضة لبحث الاقتراحات النيابية الخاصة بهذا الشأن.



وتوقع المصدر أن تنتهي اللجنة الحكومية من أعمالها قبل بداية الانعقاد على أن ترفع تقريرها الى الحكومة متضمنا رؤيتها حول الموضوع.



وفي هذا السياق، طالب العديد من النواب وفي تصريحات مختلفة بضرورة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وإنهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن من خلال التعاون الفعلي بين السلطتين.