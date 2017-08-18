قدم النائب د.عبد الكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له بأن تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

مادة أولى: تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه.

13 مكرر: تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يأتي:

حماية لحقوق المجني عليهم الكويتيين الذين يقعون ضحايا جرائم القتل والشروع فيها في الخارج، ومن أجل تحقيق العدالة التي قد تغيب في بعض الدول عندما يقع الكويتيون ضحايا تلك الجرائم، أضيفت المادة 13 مكرر والتي بموجبها تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.‏‫

ما معايير اختيار أعضاء «التخطيط»؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالرجاء افادتي بالتالي:

1 ـ ما معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟

2 ـ ما الجهة المسؤولة عن ترشيح الأسماء لعضوية المجلس؟