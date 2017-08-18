رشيد الفعم

استعدادا لدور الانعقاد المقبل وتنسيقا لتنظيم أعمال السلطتين، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء سيشكل لجنة حكومية من ثلاث وزارات وهي (شؤون مجلس الأمة والتنمية والمالية) لترتيب أولويات الحكومة مع مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.



وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه ليس جديدا إلا أن الحكومة بصدد طرح اراء وأفكار مستحدثة خلال المرحلة المقبلة.



وبين أن هناك ملامح للأولويات الحكومية المقبلة ومنها التحديات الأمنية وضرورة استتاب الأمن والذي لا يقل شأنا عن الأمور الاقتصادية.

وأضاف أن هناك أفكارا مطروحة على طاولة الأولويات ومنها تطوير السياحة الداخلية ووضع الإمكانات المتنوعة لدعم هذا الجانب والذي يأتي تنويعا لمصادر الدخل.



وكشف عن أن ملامح الأولويات الحكومية هي «التطوير» والعمل الجاد إلى القفز نحو تحديث المرافق وإدخال المجال الإلكتروني في إدارات الدولة كافة.