بدر السهيل

بدأ العديد من النواب ترتيب أجنداتهم البرلمانية لجهة الاستعداد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة من خلال الإعلان عن أولوياتهم خلال الدور المقبل أو المشاريع النيابية الجماعية.



وأمس، طالب النائب أسامة الشاهين ‏الحكومة بتقديم وثيقة اقتصادية جديدة لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل بدلا من الوثيقة الاقتصادية القديمة التي وصفها بـ «الفاشلة» والتي تم وأدها في مهدها.

وقال الشاهين في تصريح صحافي: ‏نحن نريد تنفيذ المشاريع التنموية وحل المشاكل العديدة التي يئن منها الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة إعطاء الفرصة لدماء ‏جديدة في التعيينات تقود البلد نحو التنمية وحل المشاكل العالقة بدلا من القيادات التي لم تأت بجديد.



وحذر الشاهين ‏الحكومة في حال عودتها في دور الانعقاد المقبل بنفس نهجها السابق، موضحا أنها اذا عادت بنفس نهجها «فسنرفع الكرت الأصفر للحكومة».

من جانب آخر، عادت قضية الجناسي المسحوبة للظهور من جديد، حيث أكد النائب علي الدقباسي انه على ثقة تامة بوجود انفراجة في ملف عودة الجناسي المسحوبة، موضحا ان هذه القضية تعتبر اكبر من قضية افراد تم ظلمهم بل هي قضية ‏مجتمع بأكمله يريد ان يشعر بالامان الاجتماعي واطمئنان المواطن على حقوقه في المواطنة.

وقال الدقباسي: ‏ننتظر إجراءات حكومية فعلية تترجم على ارض الواقع تجاه قضية عودة الجناسي المسحوبة حتى نغلق هذا الملف نهائيا، ونستطيع ان ندخل البهجة في نفوس الكويتيين.