أشاد رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر بدور صاحب السمو الأمير الإيجابي في القضايا العربية وبالدور الرائد لمجلس الأمة في التعبير الصادق والقوي عن قضايا الأمة العربية والإسلامية بالمحافل البرلمانية الدولية.

وقال عمر في بيان صحافي قبيل مغادرته البلاد امس بعد زيارة رسمية استغرقت اربعة أيام «نتابع باهتمام بالغ الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع العربي واحتواء سوء الفهم الناشب بين الأشقاء».

واضاف عمر «نعلن وقوفنا ومساندتنا لمبادرة سموه لاحتواء الأزمة داخل البيت الخليجي ضمانا لوحدة الخليج وقوة وتماسك شعوبه»، داعيا الدول الأطراف في الأزمة الراهنة الى تهدئة الخواطر والتسامي فوق الخلافات التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالمبادرة التي يقودها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم داخل الاتحاد البرلماني الدولي لطرد الكيان الصهيوني من عضوية هذا الجهاز الدولي المهم، مؤكدا دعم الهيئة التشريعية السودانية اللامحدود لهذه المبادرة الشجاعة.

وقال عمر ان العلاقات البرلمانية بين السودان والكويت ضاربة الجذور ترسخت عبر التنسيق والتآزر القائم بين البرلمانين في المحافل الإقليمية والدولية مشيدا بالدور الرائد لمجلس الأمة الكويتي في التعبير الصادق والقوي عن قضايا الأمة العربية والإسلامية بالمحافل البرلمانية الدولية.

ودعا الهيئات التشريعية ومجالس الشورى في المنطقة العربية والإسلامية الى إصلاح ذات البين، مشيرا الى ان ذلك هو الموقف السوداني الرسمي الذي ظل يعبر عنه رئيس الجمهورية منذ تفجر هذه الأزمة.

هذا، وكان في وداع عمر النائب شعيب المويزري.