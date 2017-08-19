قدم النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن عدد العاملين الكويتيين والأجانب في الشركات والمؤسسات النفطية وطلب في السؤال الآخر تزويده بأسماء الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت. وجاء في السؤال الأول:

1- كم عدد العاملين الكويتيين في الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها؟

2- كم عدد العاملين الأجانب في الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها؟

3- هل ارتكب أي من الموظفين العاملين أو المستخدمين من العاملين في هذه الشركات والمؤسسات خلال السنوات العشر المالية الماضية حتى تاريخ اليوم أي أخطاء تسببت في إلحاق الضرر بالأموال العامة والمصلحة العامة؟

إن كانت الإجابة بنعم فما الأخطاء المرتكبة؟

وما الأضرار الناتجة عنها؟

وهل تم تصحيحها وعلاجها؟

يرجى تزويدنا بالمستندات المتعلقة في هذا الشأن.

4- هل تم اتخاذ أي قرار بتسريح أو فصل أو الإحالة إلى التقاعد لأي من الموظفين والعاملين في تلك الشركات والمؤسسات خلال الفترة من 1/4/2014 حتى تاريخ اليوم؟

يرجى تزويدنا بكشف يتضمن الأسماء وطبيعة الوظيفة وتاريخ التعيين وتاريخ اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة وأسباب القرار. وجاء في نص السؤال الثاني:

1- يرجى تزويدنا بأسماء الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارة للشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وأسماء القياديين وفرق العمل في هذه الشركات والمؤسسات وقرار تعيينهم ومؤهلاتهم والسيرة الذاتية لكل منهم وجدول الرواتب والمكافآت والمزايا ونسخ من جميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

2- هل حصل أي من المتقاعدين من القيادات النفطية العليا على مزايا التقاعد بعد تقاعدهم؟ وهل تم تعيين أي من هذه القيادات المتقاعدة في مناصب أخرى تابعة؟

3- ما المشاريع التي قامت مؤسسة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت بإبرامها مع الشركات العالمية والمحلية والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار كويتي؟ وما الكيفية التي أبرمت بها تلك العقود؟ وما قيمتها؟ ومدتها؟

ونسبة الإنجاز خلال الفترة من 1/4/2013 حتى تاريخ اليوم؟

يرجى تزويدنا بنسخ من العقود والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.

4- هل تم توقيع عقد مشروع البيوت الجديدة؟

ما قيمة العقد؟

وكم عدد البيوت؟

وما المواصفات الخاصة بالبيوت؟

وهل تم إنجاز هذا المشروع وتسلمه؟

يرجى تزويدنا بنسخة من العقد وجميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

السؤال الثاني

وجاء في سؤاله الثاني ما يلي:

يرجى الإجابة عما يلي:

1- كم عدد العاملين الكويتيين في الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها؟

2- كم عدد العاملين الأجانب في الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها؟

3- هل ارتكب أي من الموظفين العاملين أو المستخدمين من العاملين في هذه الشركات والمؤسسات خلال العشر سنوات المالية الماضية وحتى تاريخ اليوم أي أخطاء تسببت في إلحاق الضرر بالأموال العامة والمصلحة العامة؟ إن كانت الإجابة بنعم – ما الأخطاء المرتكبة؟ وما الأضرار الناتجة عنها؟ وهل تم تصحيحها وعلاجها؟ يرجى تزويدنا بالمستندات المتعلقة بهذا الشأن.

4- هل تم اتخاذ أي قرار بتسريح أو فصل أو الإحالة إلى التقاعد لأي من الموظفين والعاملين في تلك الشركات والمؤسسات خلال الفترة من 1/4/2014 حتى تاريخ اليوم؟ يرجى تزويدنا بكشف يتضمن الأسماء وطبيعة الوظيفة وتاريخ التعيين وتاريخ اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة وأسباب القرار.