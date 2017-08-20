‏أشاد النائب د.حمود الخضير بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة السماح للإخوة البدون بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال الخضير في تصريح صحافي: ان القرار الصادر في هذا الشأن عن وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود يشكل إضافة إلى تاريخ المملكة الناصع والمشرق في رعاية الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.وأضاف «بوركت مملكة الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظها الله من كل مكروه ومن كيد الكائدين».

ولفت الخضير إلى دور المملكة الشقيقة على مر الزمان في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة وتسخير كل الإمكانات في خدمة ضيوف الرحمن، معربا في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير إلى جهود السلطات الكويتية والسعودية التي أثمرت عن هذا القرار كما أثنى على جهود السفير الكويتي في المملكة الشيخ ثامر الجابر ودور السفير السعودي في الكويت د.عبدالعزيز الفايز.