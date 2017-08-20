رحب نائب رئيس مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج بالمبادرة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل حجاج دولة قطر وفتح الحدود البرية أمامهم لتأدية مناسك الحج.

وأكد الخرينج ان هذه الخطوة الطيبة من لدن خادم الحرمين لدليل على حرصه على إخوانه من الشعب القطري وما ترحيب دولة قطر بهذا المبادرة إلا دليل على تقديرها لهذا الأمر.

وأكد ان هذه الغمة التي خيمت على سماء الخليج ستزول بإذن الله بحكمة ومحبة قادة دول مجلس التعاون الخليج العربي بنجاح المساعي الصادقة الحميدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لإزالة كل أسباب الخلافات بين الأشقاء، لتعود أواصر الأخوة بينهم كسابق عهدها وأكثر، فكل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المبادرة الطيبة، والشكر والتقدير موصول لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب الملك وولي العهد ووزير الدفاع.