أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء أفرع جامعات متخصصة في جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية لتدريس التخصصات النادرة والحيوية والمطلوبة.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

في إطار المساعي الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم في البلاد، وبالنظر إلى ما يمثله تطوير قوة العمل وتنمية الموارد البشرية باعتبارها الداعم الرئيسي لتقدم الشعوب والامم، ورغبة في توسيع فرص القبول في الدراسة الجامعية والإقبال على التخصصات النادرة التي تحتاجها الدولة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:

إنشاء أفرع للجامعات المتخصصة في محافظات الكويت الست، مع إعطاء أولوية لتدريس التخصصات النادرة والحيوية والمطلوبة، وربط ذلك بتوعية إعلامية لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في مثل هذه التخصصات التي تحتاجها الدولة.

من جانب آخر، اكد النائب ماجد المطيري ‏ان مجلس الامة لم يحقق كل ما هو مطلوب منه والأولويات لم تنجز كلها خاصة في موضوع سحب الجناسي فهناك عوائل لم تتم ‏اعادة جنسياتهم ونتمنى من الحكومة ان يتم ذلك قبل دور الانعقاد المقبل

وقال المطيري في تصريح صحافي: هناك وزراء مقصرون في عملهم ولم يفوا بتعهداتهم في تحقيق الإنجاز والتعاون مع مجلس الأمة لذلك لابد من ان يقوم سمو رئيس الوزراء تغييرهم وتبديلهم بوزراء يستطيعون ان ينجزوا ويحققوا تطلعات الشعب الكويتي.