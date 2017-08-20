موسى أبوطفرة ـ رشيد الفعم

قال رئيس لجنة الشؤون الصحيـة والاجتمــاعيــة والعمل البرلمانية النائب سعد الخنفور ان اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة باستدعاء شركة التأمين الخاصة بتطبيق نظام «عافية» لبحث امكانية تطوير المشروع ليشمل فئات اجتماعية جديدة.

وأضاف الخنفور خلال حديثه لـ «الأنباء» ان اللجنة ستدرس مع الشركة تقييم تجربتها الأولى حول التأمين على المتقاعدين والمشاكل التي طرأت خلال تطبيق النظام والحلول المطروحة حولها.

وزاد بقوله ان اللجنة الصحية ستدرس ايضا اضافة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة الى نظام عافية، مشيرا الى ان اللجنة مهتمة بإضافة هاتين الفئتين للنظام وستجد آلية لذلك.

من جانب آخر، قال النائب ماجد المطيري في تصريح صحافي انه اذا عادت الحكومة الحالية بنفس تشكيلتها ولم يتم إحداث تغيير لبعض الوزراء فأعتقد انه ستكون هناك مواجهة شرسة عبر تقديم عدد من الاستجوابات.