التقى ذوي الشهيدين وطالب بوجوب إعطاء أبنائهما كل الامتيازات والحقوق الخاصة بالشهداء وذويهم



موسى أبو طفرة - سلطان العبدان - بدر السهيل

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الدم الكويتي ليس رخيصا، مشددا على عزم المجلس متابعة حادثة الاعتداء الغادر على الشهيدين الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني بكل السبل الديبلوماسية والبرلمانية.



وقال الغانم في تصريح صحافي عقب استقباله ذوي الشهيدين إن نواب مجلس الأمة لن يقصروا، وواجب عليهم أن يقوموا بكل ما يمكن لمتابعة المعتدين والإرهابيين الذين قاموا بهذا الاعتداء السافر.



وأضاف: «خاطبت سمو رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بعزم المجلس متابعة ملاحقة الحكومة الكويتية للغادرين بكل السبل الديبلوماسية والبرلمانية».



وكشف الغانم عن مخاطبته سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بوجوب إعطاء أبناء الشهيدين كل الامتيازات والحقوق الخاصة بالشهداء وذويهم، معربا عن ثقته في تجاوب سموه مع الطلب.



وقال الغانم لأبناء الشهيدين: «ستعيشون بفخر إلى أبد الآبدين ويكفيكم فخرا أن تذكروا أنكم أبناء الشهيدين في أي مكان تدخلونه».

والدا الشهيدين: القيادة السياسية أحاطتنا بمشاعر نعتز بها ونقدّر موقف رئيس مجلس الأمة

أعرب محمد العلي وعبدالمحسن الحسيني والدا الشهيدين الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني عن اعتزازهما بالمشاعر التي احيطا بها من القيادة السياسية والشعب الكويتي في صورة جسدت صلابة الشعب الكويتي وتماسكه.

وأكد العلي والحسيني في تصريح صحافي عقب لقائهما رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثقتهما بالجهود التي سيبذلها الغانم وأعضاء المجلس لمتابعة قضية اغتيال نجليهما.

وقال والد الشهيد د.وليد العلي إن اللسان يعجز عن شكر صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مبينا ان مواقف سموه تجسد الروح الأبوية وتؤكد انه الأب الحقيقي لجميع الكويتيين.

وأضاف العلي أن الغانم تعهد بمتابعة قضية اغتيال الشهيدين وطلب من ذويهما انتظار النتائج معبرا عن شكره للغانم على وقفته وحضوره الى المقبرة لأداء واجب العزاء.

من جهته أكد والد الشهيد فهد الحسيني ان صاحب السمو شمل ذوي الشهيدين خلال لقائه بهم بمشاعر الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى لقائهم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وما حمله من مشاعر طيبة.

وقال إن الرئيس الغانم أبدى استعدادا كاملا لأن يتولى متابعة قضية التحقيق في اغتيال الشهيدين ووعد بأن تكون حقوقهما محفوظة.

وأكد ان لقاءات اليوم خير دليل على اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الأمة بالشهداء وبأبناء الكويت ودليل على ترابط وتكاتف اهل الكويت كافة.

وأضاف «عندما يحضر صاحب السمو الى بيتي ليعزيني وتحضر الأسرة الحاكمة بأكملها وهذه الجموع الكبيرة من اهل الكويت فهذا دليل على ترابط وتوافق الكويتيين ومشاطرتهم للأحزان».

المطيري: ضرورة حماية القائمين على العمل الخيري

وليد الطبطبائي والدوسري: متابعة التحقيق بحادث الشهيدين للوصول إلى الجناة

قال النائب ناصر الدوسري انه منذ ان اعلن عن استشهاد الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني، طالبت الحكومة بمتابعة الحادث للتوصل إلى من يقف خلف هذا العمل الارهابي الجبان، لتقديمهم للعدالة، مؤكدا انه يتفق مع ما ذهب اليه النائب د.عبدالكريم الكندري بشأن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الحادث الارهابي للوصول للحقيقة.

من جهته، طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الخارجية بمتابعة التحقيق في العمل الارهابي الذي راح ضحيته الشهيدان د.وليد العلي وفهد الحسيني ومعرفة من يقف خلفه وملاحقة الجناة جنائيا.

وشدد النائب ماجد المطيري على ضرورة حماية القائمين على العمل الخيري خصوصا بعد حادثة استشهاد الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بمزيد من الاهتمام بالعمل الخيري وحمايته وتعزيز دوره.