أكد النائب يوسف الفضالة انه تسلم ردود نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على أسئلته البرلمانية بشأن محطة الزور الشمالية الثانية، حيث تبين انه تمت دراسة الموضوع وتشكيل فريق لدراسة جميع النواحي الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح الفضالة في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة انه على اثر ذلك التقى بأعضاء اللجنة العليا الوزارية الاقتصادية وهيئة الشراكة في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وتم تناول جميع الملاحظات ووجود أخطاء مالية وإجرائية وقانونية وفنية كثيرة تشوب طرح هذه المزايدة، لاسيما مناقصة الأنابيب، وأسفر الاجتماع عن إلغاء جميع المناقصات ذات الشبهات المالية، وتم توفير 50 مليون دينار من المال العام، بعد ان تأكدوا من وجهة النظر التي أبديناها لهم.

وبين الفضالة انه تدرج في المساءلة السياسية في عدة مواضيع من خلال الاسئلة البرلمانية ومن ثم الجلوس مع المعنيين وشرح الملاحظات والتحقق منها، وانه جاد في مساءلته السياسية لأي من الوزراء اذا لم يتم تصحيح هذه المخالفات والتجاوزات على المال العام.

من جانب آخر، قال الفضالة بشأن تدشين التراخيص للمشاريع متناهية الصغر: كانت لدينا خطة منذ بداية دور الانعقاد وتشكيل لجنة تحسين بيئة الاعمال بإنجاز هذا الامر خلال هذه السنة، وما كان حديثا منذ اشهر اصبح واقعا ملموسا بالموافقة على 20 نشاطا والتي ستزداد في المستقبل على ان تكون مدعومة من الحكومة ممثلة بجهاز دعم العمالة لأصحاب هذه المشاريع وتمتعه بهذه الميزة، لاسيما زيادة رأسمال المحفظة الصناعية وقانون الشركات، ولدى اللجنة العديد من الاقتراحات التي ستعمل عليها لتحسين بيئة الاعمال، خصوصا رخص العربات المتنقلة التي ستخدم فئة الشباب فقط.

وبشأن التحركات الرياضية التي حدثت مؤخرا، أعرب الفضالة عن سعادته لهذا التحرك لأنه يجب ان تكون هناك خطوات من داخل الجسد الرياضي لمساعدة البرلمان، وهذا ما تم فعلا بانعقاد جمعية عمومية غير عادية من 11 ناديا رياضيا والتي كانت احدى الأماني منذ زمن، ولكن «ان تأتي متأخرا افضل من ألا تأتي».

وتمنى الفضالة ان هذا التحرك الرياضي يساعد البرلمان ويساهم في رفع الظلم والإيقاف عن الرياضة الكويتية.