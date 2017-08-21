وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن أسباب إيقاف أكثر من 20 حكما من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وجاء نص سؤاله:

1- صدر قرار من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإيقاف أكثر من عشرين حكما من التحكيم، لذا يرجى تزويدي بنسخة من قرار الإيقاف والجهة التي أصدرت القرار ومدة الإيقاف.

2- ما أسباب الإيقاف ومسبباته؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق أو تقص حول أسباب الإيقاف؟

3- ما مدى صحة تقدم الحكام بكتاب رسمي لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام لشرح وجهة نظرهم؟ وهل تمت مقابلتهم لمعرفة سبب الطلب؟ وما الإجراءات التي تمت بعد تقديمهم الكتاب؟

4- قام الحكــام الموقوفون بمقابلة وزير الدولة لشؤون الشباب لشرح أسباب الإيقاف وشرح وجهة نظرهم، فما الإجراءات التي قمت بها بعد مقابلتهم؟ وهل اطلعت على سبب الإيقاف؟