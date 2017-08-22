دعا النائب فراج العربيد وزير الصحة د.جمال الحربي إلى ضرورة تعديل لائحة العلاج بالخارج التي تم إقرارها في عهده، وذلك لابتعاث جميع الحالات المرضية «المستحقة» التي كان يتم إرسالها في السابق.

وقال إن اللائحة الجديدة لم تشمل الحالات التي لا يوجد لها علاج شاف في داخل الكويت مثل حالات العقم الصعبة، والعلاج الطبيعي لبعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي وآثار الجلطات والكسور الشديدة.

وأشار العربيد إلى تردي وضع العلاج الطبيعي بالكويت ناهيك عن المواعيد الطويلة التي يصل بعضها إلى أشهر، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بالعلاج الطبيعي خصوصا حالات الأطفال وبعض الحوادث، والجلطات الدماغية والصدرية، مشيرا إلى أن إلغاء «العلاج الطبيعي» بالخارج لتلك الحالات قرار غير مدروس، لاسيما أن الخدمات المقدمة بالكويت لم تشهد تحسن أو تتطور كما هو حال المصحات العلاجية في الدول المتقدمة طبيا.

وأردف العربيد بأنه لا توجد كلفة مالية عالية يمكن أن ترهق ميزانية وزارة الصحة حتى يتم إلغاء هذا النوع من العلاج في اللائحة القائمة. وأكد أن علاج المواطن الكويتي بالخارج هو حق دستوري وقانوني مادام أنه لا يوجد لحالته المرضية الحرجة علاج بداخل الكويت، موضحا أنه بات من الحتمي وقف ما يتعرض له المرضى الكويتيون من تعسف داخل اللجان الطبية للعلاج بالخارج، وإلغاء القرارات التي تحرم المواطنين من حقهم في تلقي العلاج المناسب، حينما فقدوا الأمل بالعلاج في داخل البلاد.

وشدد العربيد على ضرورة إعادة لائحة العلاج بالخارج كما كانت عليه بالسابق، مبينا أن اللائحة الحالية ظلمت المرافق الطبي للمريض وكذلك المرافق الثاني الذي يحصل على تذكرة سفر فقط، وهو بحاجة ماسة لمرافقة المعاق أو المرأة، ويعلم الوزير أن ذلك سيكون مرهقا للمريض ومرافقه الثاني «بلا مخصصات».