هل هناك شكاوى أو قضايا رفعت من قبل المستأجرين وهل تمت تسوية الخلافات معهم ووضع حلول لأوضاعهم؟

هل تم تنفيذ تلك المشاريع بالطريقة التي تحافظ على مكتسبات القطاع الخاص الكويتي وبالطريقة التي تخفض الأضرار الناتجة على المال الخاص؟ قدم النائب ماجد المطيري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالـــية أنس الصالح بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار وشـــــركة المشروعات السياحية التابعة لها بخصوص المشاريع التالية: حديقـــة الصباحية، المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة، حديــقة الشعب، ومشــروع الشوبيز الترفيهي بمنطقة السالمية.

وطلب المطيري إفادته بالآتي:

1 ـ لماذا تم اغلاق أربعة مشاريع ترفيهية في الوقت نفسه؟

2 ـ متى تم اغلاق كل مشروع على حدة؟

3 ـ متى تتم إعادة تشغيل كل مشروع بطريقة كاملة؟

4 ـ ما التدبــيرات التي أخذت لتجهيز بدائل ترفيهية للشباب وقت اغلاق هذه المشروعات الترفيهية؟

5 ـ لماذا تم إغلاق تلك المشاريع ومحاولة إخلائها من قبل المستأجرين؟

6 ـ هل لديكم مشروع متكامل لتلك المواقع، وما تفاصيل هذه المشاريع من حيث الوصف والتكلفة والعائد وفترة الإنجاز؟

7 ـ هل تمت دراسة تلك المشاريع وأخذ الموافقات على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع؟

8 ـ هل تم الحصول على تمويل ومشغلين لتلك المشاريع؟

9 ـ ما خطة عمل لتلك المشاريع ومتى سيبدأ العمل فيهم؟

10 ـ هل تم التنسيق مع المستأجرين لاستمرارهم بالمشروع وتحصيل الإيرادات منهم والمحافظة على الأموال العامة أثناء فترة انجاز المشاريع؟

11 ـ لماذا لم يتم التخطيط لإنجاز تلك المشاريع على مراحل للمحافظة على ايرادات المال العام ولتوفير متنفس لشباب وأطفال الكويت؟

12 ـ هل تم الحفاظ على المال العام بعدم الإضرار بالمشروع والمستأجرين في حال التعرض لهم وعدم مقاضاة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي تقع عليهم؟

13 ـ هل تم استخراج تراخيص رسمية لتلك المشاريع العديدة؟

14 ـ في حال عدم البدء بالمشروع والانتهاء من دراسات الجدوى هل تم اخلاء المستأجرين والتعرض لهم؟

15 ـ هل تم استصدار احكام مباشرة على المستأجرين للتنفيذ عليهم بالإخلاء؟

16 ـ هل تم إيقاف الدخل على الدولة لحين عمل دراسة الجدوى وطرح المناقصة على المقاولين؟

17 ـ كم قيمة الدخل الضائع حتى الآن من إيقاف النشاط بالمشروع؟

18 ـ هل قامت شركة المشروعات بأعمال غير قانونية وفوضوية من خلال وضع أسوار وشباك وبوابات مخالفة على المشروع من الخارج ومواقف السيارات؟

19 ـ هل هناك تراخيص للأسوار والابواب أو اي سند قانوني لذلك؟

20 ـ هل قام وزير البلدية بدوره القانوني في ازالة أي مخالفة بالمشروع أو أي سور أو بناء من دون ترخيص؟ وإذا لم يقم بذلك فعليه القيام بدوره بأكمل وجه وتحقيق العدالة بالكامل.

21 ـ هل هناك شكاوى أو قضايا رفعت من قبل المستأجرين، وهل تمت تسوية الخلافات معهم ووضع حلول لأوضاعهم؟

22 ـ هل تم تنفيذ تلك المشاريع بالطريقة التي تحافظ على مكتسبات القطاع الخاص الكويتي وبالطريقة التي تخفض الأضرار الناتجة على المال الخاص وأخذ هذه المعايير في احتساب منافع تلك المشاريع؟

23 ـ هناك مشاريع مماثلة مثل سوق المباركية والمشاريع التي تسلمتها الدولة من مستثمرين، هل تم اخلاء المستأجرين من تلك المشاريع أو احترام عقودهم الايجارية؟

24 ـ لماذا تمت المحافظة على المستأجرين في مواقع واخلائهم لمواقع أخرى؟

25 ـ ما السند القانوني الذي يسمح للمشروعات السياحية بالتعدي على عقود ايجار خاصة لأفراد وشركات كويتية؟

26 ـ هل وافق ديوان المحاسبة على طرد المستأجرين من غير أمر محكمة، ومن سيتحمل الاضرار بالمال العام في حالــــة رجــوع المسـتأجرين الى المشروعات السياحية للتعويض، وما الأضرار؟

27 ـ ما صحة قيام شركة المشروعات السياحية بغلق أبواب حدائق عامة (وعلى سبيل المثال متنزه الشعب الترفيهي ومنع الجمهور من دخول الحديقة ما أدى الى حرمان الجمهور من الاستفادة من حديقة عامة)؟

28- هل تمت الموافقة من قبل هيئة الزراعة لغلق حديقة عامة، وما السند القانوني لذلك؟