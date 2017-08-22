قدم النائب عبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة جاء فيه: بعد الاطلاع على سلم الرواتب والعلاوات الدورية لضباط الصف المعمول به في الجيش والشرطة والادارة العامة للاطفاء، تبين لنا ان سقف العلاوات الدورية لهم ينتهي عند ثلاث سنوات ما عدا رتبة وكيل اول ينتهي آخر مربوط لها بخمس عشرة علاوة دورية، وتكريما لجهود ضباط الصف الذين يعملون بأشرف مهنة وهي الدفاع عن الامن الداخلي والخارجي للبلاد ومن يضحون بأنفسهم في سبيل انقاذ الارواح ومكافحة الحرائق ممن اتموا ثلاث سنوات في رتبة وكيل اول وامضوا خمسة وعشرين عاما في شرف الخدمة، وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة التي نص عليها الدستور.

ولما كانت المادة السابعة من الدستور تنص على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «منح ضباط الصف عند التقاعد من رجال الجيش والشرطة والادارة العامة للاطفاء آخر مربوط في سلم العلاوات الدورية ممن أتم ثلاث سنوات في رتبة وكيل اول وقد مضى على خدمتهم خمسة وعشرون عاما اسوة بما يعمل به في الحرس الوطني».