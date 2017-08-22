ماضي الهاجري - سلطان العبدان بدر السهيل ‏‫

واصل عدد من النواب تبنيهم لقضية البطالة وتوظيف المواطنين، معتبرين أن بعض السياسات الحكومية في هذا الاتجاه أمر مرفوض ويستوجب المساءلة.

وفي هذا الإطار، قال النائب صالح عاشور ان ما تقوم به الحكومة في التعيينات العشوائية للوافدين وبأجور مبالغ فيها وامتيازات لا داعي لها من تعليم وطبابة خاصة للبعض أمر غير مقبول.

وقال عاشور في تصريح صحافي: نستغرب مما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من مستندات ومعلومات عن تعيينات غير مهمة وبرواتب عالية جدا لمهن يمكن ان يشغلها المواطن الكويتي في ظل قائمة الانتظار في الدور الطويل بديوان الخدمة المدنية. وأكد عاشور انه قام بتوجيه مجموعة أسئلة بهذا الشأن وهو بانتظار الرد عليها، مضيفا: ان صحت هذه المعلومات فسنتخذ موقفا من هذا التخبط وهو كاف للإطاحة بالوزراء المعنيين.

وفي الإطار ذاته، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري ان الحكومة أخفقت في ضبط ملف العمالة السائبة، موضحا ان هناك متنفذين يحصلون على أذونات عمل للمتاجرة والاستفادة ماليا منها وذلك على حساب البنية التحتية والتركيبة السكانية للدولة والشعب الكويتي هو الذي يدفع ثمن هذا الإخفاق الحكومي.

وطالب الكندري نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير البلدية محمد الجبري بالتحرك السريع لحماية المواطنين القاطنين في منطقة خيطان من انتشار العمالة السائبة الأمر الذي يؤثر على سلامة وأمن المواطنين.