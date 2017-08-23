عاشور: نقول للحكومة انسوا الضريبة المضافة وأصلحوا حالكم

الهاشم: قدمت الكثير من الاقتراحات برغبة للحدّ من هذا الاختلال وكان آخرها وقف إصدار إجازات قيادة للوافدين سلطان العبدان ـ بدر السهيل

انتهج عدد من النواب امس التهديد والوعيد بمحاسبة ومساءلة سياسية للحكومة ورئيس الوزراء على خلفية قضية توظيف المواطنين محل الوافدين. وقالت النائبة صفاء الهاشم: هناك استجواب قادم لسمو رئيس الوزراء، سيكون كفيلا بـ «شلع» الحكومة من كراسيها. فيما أكد النائب د.وليد الطبطبائي: إن لم يتم وقف العبث في تعيينات الوافدين خلال مدة شهرين من الآن فسنكون نحن من يحاسب سمو رئيس الوزراء. وقال النائب مبارك الحجرف: إن استمرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في منصبها «عيب» كبير بحق الأمة ونوابها.

من جانبه، انتقد النائب صالح عاشور التعيينات الأخيرة مع منح الوافدين الامتيازات في مهن يستطيع الكويتيون شغلها من أصحاب التخصصات «نقول للحكومة انسوا الضريبة المضافة»، مطالبا بإلغاء التعيينات التي وصفها بـ «القرقوشية».

وأمس قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتنظيم عملية تعيين غير الكويتيين، بحيث لا تتم الا في حال عدم وجود كويتيين تقدموا للوظيفة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد تفاعل عدد من النواب امس مع قضية توظيف المواطنين وإحلالهم مكان الوافدين، حيث أكدت النائبة صفاء الهاشم انها حين تحدثت عن ملف الوافدين واختلال التركيبة السكانية اتهمت بالعنصرية ومن بعض النواب، موضحة انها استمرت ولم يهدأ لها بال كونها آمنت بقسمها «وأذود عن مصالحه وأمواله».

وقالت الهاشم: لقد قدمت الكثير من الاقتراحات برغبة للحدّ من هذا الاختلال وكان آخرها وقف إصدار إجازات قيادة للوافدين القادمين حديثا، مؤكدة انها ستستمر بنثر «الملح على الجرح» حتى يبرأ وطني من فقدان الفرص لأبنائه وحقهم في الوظيفة، ومستمرة حتى يبرأ وطني ويتم تقدير من مضى عليه سنوات وهو يخدم في الوظيفة ليستفيد البلد من خبراته بوظيفة مستشار بدلا من تعيينات عشوائية «وقحة» في وجه المواطن وهو يرى صياد السمك يتحول مسماه الى مستشار قانوني، او يرى وافدة يتم تعيينها مسؤولة الربط الآلى لجهة حكومية براتب 2500 دينار في الوقت الذي تزخر به الكويت بكفاءات كويتية خريجة من افضل الجامعات تجلس ببيتها تنتظر الوظيفة.

واضافت الهاشم: حكومتنا لا تخجل ومستمرة بإيذاء قوت المواطن، كاشفة عن ان هناك استجواب قادم لسمو رئيس الوزراء مكون من محور واحد وهو بشأن ما تحدثت به وسيكون كفيلا بـ «شلع» الحكومة من كراسيها.

في السياق ذاته، طالب النائب د.وليد الطبطبائي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بوقف العبث الحاصل بتعيين وافدين برواتب خيالية بالاضافة الى محاسبة المتسببين بهذا العبث.

وقال د.الطبطبائي: ان لم يتم وقف هذا العبث ومحاسبة المتسبب به خلال مدة شهرين من الآن فسنكون نحن من يحاسب سمو رئيس الوزراء.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف ان استمرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في منصبها «عيب» كبير بحق الأمة ونوابها، مؤكدا ان ما طالب به النائب د.عبدالكريم الكندري بشأن فتح ملف تجاوزات تعيين الوافدين بمميزات ورواتب خيالية يؤكد ان الوزيرة بالفعل «تكره» الكويتيين وانها تتعمد قهرهم في بلدهم وسيكون موعدنا مع الوزيرة على منصة الاستجواب.

واضاف الحجرف: هذه هي انجازات الوزيرة هند الصبيح في الحكومة من خلال محاربة المواطنات من الأرامل والمطلقات وتوجهها نحو خصخصة الجمعيات التعاونية وقهر وإذلال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعيينات خيالية للوافدين وتحويلها الوزارة الى عزبة خاصة بها بالاضافة الى استشراء الفساد وتطفيش الكفاءات الوطنية.

من جانبه، انتقد النائب صالح عاشور النهج الحكومي باختيار المناصب القيادية، واصفا اياه بالمثل القائل «اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر»، وقال عاشور: لا عزاء للكفاءات الوطنية وبسبب هذا النهج لا توجد تنمية حقيقية في البلد في ظل استمرار هذه المحسوبيات.



واضاف: بعد التعيينات الاخيرة مع منح الوافدين الامتيازات في مهن يستطيع الكويتيون شغلها من اصحاب التخصصات نقول للحكومة انسوا الضريبة المضافة وأصلحوا حالكم أولا.

وطالب عاشور الحكومة بإلغاء كل هذه التعيينات التي وصفها بـ «القرقوشية» بالاضافة الى محاسبة من قام بهذه الاجراءات في ظل ادعاءات الحكومة بعجز بالميزانية، مؤكدا على ان مجلس الأمة سيكون له كلمة الفصل بهذا الشأن.