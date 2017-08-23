قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: تماشيا مع التطورات العالمية في استخدام مصادر بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية والذي أصبح مألوفا في الآونة الأخيرة، ورغبة في استفادة الكويت من هذه التقنيات التي تعد صديقة للبيئة وعاملا مساعدا على خفض التكلفة على ميزانية الدولة في توفير الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية، كما أن هناك دولا عديدة وضعت خططا لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20% من استهلاكها عام 2020، ومن أجل تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في سداد فواتير الكهرباء.

اقترح العمل على استغلال الطاقات البديلة في توليد الطاقة الكهربائية مثل الرياح والشمس وحركة الأمواج وغيرها من أجل تخفيف الأعباء المالية على الدولة والمواطنين ومسايرة الدول المتقدمة في هذا المجال.