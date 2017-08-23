موسى أبوطفرة

رد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على سؤال النائب محمد هايف حول دخول الفالي الى البلاد، وجاء رد «الداخلية» كالتالي: توضح الوزارة ان المدعو باقر سيد احمد راغب زاده ـ ايراني الجنسية (الملقب بمحمد باقر الفالي) دخل البلاد قادما من الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر منفذ مطار الكويت الدولي في مساء يوم الثلاثاء 23/5/2017 باسم جديد (سيد باقر سيد احمد راغب زاده «اسم مركب») ومستخدما جواز سفر ايرانيا جديدا صادرا من جهة رسمية صالحا للاستخدام ولا يوجد ما يثير الشك من وجود تزوير به، وبناء على هذه البيانات الرسمية الجديدة التي قام بتقديمها من قام بكفالته ويدعى «ع.ج» ـ كويتي الجنسية، حصل المذكور على الموافقة الامنية اللازمة وتم انشاء قاعدة بيانات جديدة له كونه يحمل اسما جديدا وجواز سفر جديدا.

وجدير بالذكر ان المذكور يوجد بحقه امر منع دخول (فعال) وانه بمجرد ما اسفرت المعلومات والتحريات بأن المدعو سيد باقر سيد احمد راغب زاده (اسم مركب) هو نفسه المدعو باقر سيد احمد راغب زاده (المعروف بمحمد الفالي) تم استحضاره للمطار وترحيله من البلاد في صباح يوم الخميس 25/5/2017 وتم ادراج اسمه الجديد ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد وفقا لقاعدة بيانات الجديدة.

تجدر الاشارة الى انه يوجد شعبة التزييف والتزوير بالمطار على مدار 24 ساعة يتم تحويل جواز السفر اليها في حالة الاشتباه به، بالاضافة الى انه يتم اخذ بصمات اليد للقادمين للكويت، اما فيما يتعلق ببصمة العين فإنها غير موجودة حاليا.

علما انه قد تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة بهذا الشأن.