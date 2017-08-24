بدر السهيل

أكد النائب د.عبد الكريم الكندري ترحيب الكويت بكل من يساعد في بناء الدولة، وأن خطابه عن التركيبة السكانية لا يوجد به أي توجه عنصري.

وطالب الكندري، خلال مؤتمر صحافي في المركز الاعلامي بمجلس الأمة الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع، بالتأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن قيام شخص يدعي انه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية ضد الكويت في جنيف.

وأوضح الكندري أن الكويت لابد أن تتحرك في مسارين يتعلق الأول بالشق القانوني الذي يحتم على الحكومة التأكد من صحة هذه القضية واستعداد الفتوى والتشريع للرد والدفاع عن الكويت.

وأضاف ان الشق الثاني يتعلق بخطوات يجب ان يتخذها البرلمان على المستوى التشريعي لحماية الكويت من القضايا التي سترفع خارجيا.

ودعا الكندري الى الدفاع عن حقوق الدولة وسيادتها لما يمكن أن تتعرض له من محاسبة دولية مستقبلا، لافتا الى ان موضوع التركيبة السكانية هي من الأمور السيادية للكويت.

وفي ختام تصريحه، أكد الكندري سعي الكويت الدائم للحفاظ على ملفها في حقوق الانسان بكل مسار دولي، مبينا انه في حال صحت المعلومات المتداولة فقد يتسبب ذلك في إحراج الكويت.