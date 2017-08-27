ما تفاصيل تكلفة البرنامج المشترك لتدريب وتطوير شاغلي الوظائف القيادية في مؤسسة البترول الكويتية؟

تزويدي بنصوص المواد واسم اللائحة او النظام الذي يحدد آلية اختيار الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت

ما عدد وأسماء ومدة خدمة الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة ايكويت للبتروكيماويات؟ وجّه النائب عمر الطبطبائي سؤالا مطولا الى وزير النفظ ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه: بالإشارة الى ما يتردد عن تنازل القطاع النفطي الكويتي عن الرئاسة التنفيذية لأكبر شركة بتروكيماويات بالدولة وتسليمها للشريك الاجنبي في سابقة خطيرة غير محمودة العواقب وعطفا على الخبر المنشور في إحدى الصحف الصادرة يوم الاثنين الموافق 14 اغسطس 2017 لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما حقيقة تنازل بعض المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها عن الرئاسة التنفيذية لشركة ايكويت للبتروكيماويات وتسليمها للشريك الاجنبي؟ وما موعد انتهاء خدمة الرئيس التنفيذي الحالي اضافة الى الموعد النهائي لإخطاره بتجديد التعاقد معه من عدمه؟ وهل تم اي من ذلك؟ مع تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك.

2- حجم رأس مال شركة ايكويت للبتروكيماويات وحجم مساهمة المال العام الكويتي عن طريق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من اصل رأس هذا المال، اضافة الى جدول يوضح توزيع حصص الاسهم على مختلف الشركاء الرئيسيين ملاك اسهم الشركة.

3- ما اجمالي نسبة حصص اسهم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة الى الشركاء الكويتيين من القطاع الخاص؟ وهل يملكون اغلبية لاختيار الرئيس التنفيذي القادم لشركة ايكويت للبتروكيماويات؟ وهل قامت مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة بمخاطبة الشركاء الكويتيين من القطاع الخاص لتأمين عدم ضياع منصب الرئيس التنفيذي للشركة من الكفاءات الوطنية الكويتية بدلا من تسليمه الى يد الشريك الاجنبي؟ في حالة الاجابة بلا، ارجو توضيح سبب هذا التقاعس، وفي حالة الاجابة بنعم، ارجو تزويدي بما يثبت ذلك.

4- هل تقدم الشريك الاجنبي بأي طلب/ رغبة لتعيين الرئيس التنفيذي القادم ممثلا عنه بعيدا عن الكفاءات الوطنية الكويتية؟ في حالة الاجابة بنعم، ارجو تزويدي بجميع المخاطبات الرسمية ومحاضر الاجتماعات المعتمدة التي تؤكد ذلك، اضافة الى جواب مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة على ذلك.

5- ما موقف الشركاء الملاك من القطاع الكويتي الخاص فيما اعلن عن نية تعيين رئيس تنفيذي اجنبي للشركة؟ وهل شارك ممثل اي منهم في قبول هذا المقترح او الاعتراض عليه؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

6- هل يوجد لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مرشحون من الكفاءات الوطنية لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات؟ في حالة الاجابة بنعم، ارجو تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم واسباب عدم دعمهم. وفي حالة الاجابة بلا، ارجو تحديد الجهات والقيادات التي تسببت في هذا الاخفاق الاداري الفاضح وشرح دور كل منهم.

7- تفاصيل تكلفة البرنامج المشترك لتدريب وتطوير شاغلي الوظائف القيادية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ بدايته قبل ما يقارب 5- 6 سنوات وحتى يومنا هذا، مع تزويدي بجميع العقود المتعلقة به وتفاصيل جميع التكاليف الاضافية الاخرى المرتبطة بهذا البرنامج بصورة مباشرة او غير مباشرة مثل تحمل نفقات تذاكر السفر ومخصصات السفر اليومية وخلافها، وايضاح كيفية فشل هذا البرنامج في تأهيل اي مرشح لتبوؤ منصب بحجم منصب الرئيس التفنيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات مع تحديد القياديين المسؤولين عن ادارة هذا البرنامج من شاغلي وظيفة نائب عضو منتدب واعلى.

8- جميع الاتفاقيات بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من جهة وبين شركة داو الاميركية من جهة اخرى المتعلقة بإنشاء وادارة وتشغيل شركة ايكويت للبتروكيماويات.

9- تحديد نصوص المواد واسم اللائحة او النظام الذي يحدد آلية اختيار الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات، مع تزويدي بنسخة من هذه اللوائح والانظمة.

10- عدد واسماء ومدة خدمة الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة ايكويت للبتروكيماويات وعدد مرات تجديد تعيين كل منهم.

11- اسباب عدم وجود اي سابقة لتعيين اي عنصر اجنبي غير كويتي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات، واسباب عدم مبادرة القيادات السابقة في مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها على ترشيح اي اجنبي لمنصب الرئيس التنفيذي او حتى الامتناع عن التجاوب مع اي مطلب مشابه قد تم تقديمه من الشريك الاجنبي.

12- ما صحة قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية برحلة عمل لزيارة مسؤولي شركة داو في الولايات المتحدة الاميركية خلال شهري يوليو واغسطس 2017؟ في حالة الاجابة بنعم، ارجو تزويدي بموعد وتفاصيل الرحلة واسماء جميع اعضاء الوفد المرافق، مع تزويدي بجدول اجتماعات الرئيس التنفيذي واسماء ومناصب قيادات شركة داو الاميركية الذين تم الالتقاء بهم وصورة عن جميع محاضر الاجتماعات. كما ارجو تحديد ما اذا تم التطرق لاختيار الرئيس التفنيذي القادم لشركة ايكويت للبتروكيماويات وما نتائج هذه المباحثات وما يثبت ذلك؟

13- من الشخص الذي ستدعمه مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات؟