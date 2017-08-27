رشيد الفعم

تتسارع الأحداث السياسية لجهة المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبقى قضية التوظيف طافية على السطح جارفة معها ملحقاتها من القضايا الشعبوية الأخرى لتتسيد المشهد العام في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

ورغم ان العطلة البرلمانية لاتزال ممتدة حتى الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل، إلا ان الحماس السياسي من قبل النواب آخذ في الارتفاع والتهديد والوعيد بالمحاسبة طاغ من أغلب النواب.

وفي هذا الإطار قال النائب الحميدي السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» انه اتفق مع مجموعة من النواب على تقديم 3 استجوابات خلال الدور المقبل أولها لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والثاني لوزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق والثالث لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



وأضاف السبيعي ان الاستجوابات الثلاثة ستكون بالتتابع حسب تسلسلها السابق، مشيرا الى انه أضاف محورا خامسا لاستجواب الصبيح يضاف للمحاور الـ 4 التي تم الإعلان عنها أمس الأول.



وأوضح ان المحور الخامس يتعلق بالبلاغ الذي قدم بحق مواطنين معتبرا إياهما ضحيتين لما أسماه تعسف الوزيرة، مشيرا الى انه كلف مكتبه للمحاماة بالتطوع للدفاع عنهما بعد إحالتهما الى النيابة.