طالب النائب عبدالله فهاد السلطتين بالتعاون لإقرار تشريعات تحصر تعيينات الوافدين في الوظائف التي تحتاجها الدولة ولا يتوافر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها.

وأكد فهاد في تصريح صحافي ضرورة وقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في تطورها.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات موزونة ومدروسة بشأن تلك القضية ومعالجة تخبط الحكومة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وتعيينات الأجانب والوافدين في القطاع الحكومي.