أكد النائب د.محمد الحويلة أن مركز الفحيحيل التخصصي لم يعد قادرا على استيعاب عدد المرضى المراجعين الذين يزيد عددهم على 300 ألف نسمة، أي ما يوازي ثلث المواطنين تقريبا في حين يقدم خدماته أيضا لعشرات المدارس من خلال عيادات الصحة المدرسية.

وقال الحويلة: إن المركز يخدم 13 منطقة سكنية وهو وضع يناقض تماما ما تتحدث عنه وزارة الصحة بشأن سياساتها لتحسين جودة الخدمة الصحية لعلاج المرضى.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يظل أهالي المنطقة يعانون من آلام المرض ومشقة الانتظار لساعات من أجل أن ينالوا خدمات صحية آدمية، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا الى أن حق الرعاية الصحية مكفول بنصوص الدستور، ولا يجوز أن تبني الكويت العديد من المستشفيات في مختلف دول العالم، وهذا دور إنساني لدولة العمل الإنساني بينما يعاني المواطنون في المنطقة من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وأشار إلى ان التوسع العمراني من خلال المدن الجديدة، والزيادة السكانية المطردة يجب أن يواكبهما شبكة رعاية صحية لائقة، بدلا من الوضع الحالي الذي يكشف مدى حاجة المنطقة إلى المزيد من المستشفيات والمستوصفات.