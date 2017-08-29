وجه النائب راكان النصف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:

نمى الى علمي أنه تم إغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي وبناء عليه يرجى تزويدي بالتالي:

١- ما مدى صحة هذا الموضوع واذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالأحكام ذات العلاقة.

٢- ما صفة شركة المشروعات السياحية في حديقة الشعب؟

٣- هل قامت شركة المشروعات السياحية بتسلم وحيازة المواقع بالكامل وإخلاء المعوقات؟ يرجى تزويدي بسند قانوني لهذه الحيازة إن وجد؟

٤- نمى الى علمنا وجود واستمرار بعض المستثمرين باستغلال المواقع وعدم إخلائها، ما مدى صحة هذا الموضوع وما صفتهم القانونية إن حدث ذلك؟ وما دور الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ الأحكام؟

٥- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في شأن إزالة التعدي إن وجد في موقع حديقة الشعب؟