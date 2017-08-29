قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة لاستقدام أطباء عالميين في التخصصات الصعبة والأمراض المستعصية للعمل في مستشفيات الكويت وتحديدا في مستشفى جابر بدلا من إرسال المرضى للعلاج في الخارج.

وجاء في نص اقتراحه:

تعاني الكويت من تراجع مستوى الخدمات الصحية، ما يضطر الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى العلاج في القطاع الخاص أو العلاج خارج البلاد في المراكز والمستشفيات العالمية المرموقة، ومن أجل المساعدة في تخفيف معاناة المواطنين والعمل على ضمان حصولهم على العلاج المثالي والتشخيص السليم. لذا فإنني أتقدم

بـ «الاقتراح برغبة» الآتي:

استقدام أطباء عالميين في التخصصات الصعبة والأمراض المستعصية للعمل في مستشفيات الكويت وتحديدا في مستشفى جابر بدل إرسال المرضى للعلاج في الخارج مع ما تتكبده الدولة جراء ذلك من كلفة مالية كبيرة فضلا عن مشقة السفر للمواطنين المرضى ومرافقيهم.