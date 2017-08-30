ننقل التهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بدر السهيل

قال أمين سر مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب عددا من الأمور الخاصة باللائحة الداخلية والأسئلة البرلمانية والصلاحيات الممنوحة للأمين العام للمجلس.

وأوضح د.الرويعي ان مناقشة ما يتعلق بالأسئلة البرلمانية تمحور حول آلية الرد عليها وإجادتها ومراجعتها وسلامتها وفق اللائحة الداخلية والدستور.

وقال ان المكتب تطرق في اجتماعه الى الترتيبات والاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد المقبل سواء من الجانب الاداري او تجهيز المباني والمرافق التابعة للمجلس.

وأكد أن مكتب المجلس يلتزم التزاما تاما باللوائح في تعامله مع الأمور التنظيمية، مبينا ان الإشكاليات المتعلقة ببعض الأمور تتم مناقشتها بشكل توافقي لتجاوزها.

وذكر أمين سر مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي ان أعضاء مكتب المجلس يتعاونون مع جميع النواب في سبيل الوصول الى ممارسة تشريعية ورقابية فاعلة وسليمة وصحيحة.

ونقل أمين سر مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي تهنئة المجلس لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.