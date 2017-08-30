نُطالب بتشكيل حكومي جديد قادر على مواجهة التحديات الخارجية والظروف الدولية والإقليمية المحيطة

الحربش: نحذر الصبيح من دعوة إعادة هيكلة القطاعات في الخطوط الجوية الكويتية

الدلال: أمامنا تحدٍ كبير وعلينا معرفة كيفية التعامل مع هذه التحديات الخارجية بما يحفظ أمن واستقرار الكويت

عبدالله: الحكومة الحالية لديها مشكلة في المفهوم الاقتصادي فهي لا تعرف ماهي قيمة الضريبة المضافة

عمر الطبطبائي: هناك مبالغ مالية طائلة تصرف من المال العام على برنامج خاص لتأهيل قياديي القطاع النفطي دون وجود هدف واضح

البابطين: رسائل الطبطبائي المتكررة يجب أن تقرأ بصورة صحيحة من قبل الحكومة بدر السهيل

استمر التفاعل النيابي أمس مع العديد من القضايا التي كان أبرزها إعادة تشكيل الحكومة مع التهديد المبطن بالمساءلة السياسية لأكثر من وزير.

وفي هذا الاطار، طالب النائب محمد الدلال بتشكيل حكومي جديد قادر على مواجهة التحديات الخارجية والظروف الدولية والاقليمية المحيطة، مؤكدا على ان هذه التحديات يجب ان يكون لها اثرها وانعكاساتها على التشكيل الحكومي القادم بالاضافة الى قدرتها بمواكبة القضايا المهمة في دور الانعقاد المقبل.

واضاف الدلال: امامنا تحد كبير وعلينا معرفة كيفية التعامل مع هذه التحديات الخارجية بما يحفظ أمن واستقرار الكويت.

من جانبه، أكد النائب د.خليل عبدالله ان المرحلة التي نمر بها تتطلب وجود حكومة سياسية وليس حكومة فنية يكون فيها الوزير قادرا على العمل وحماية الحكومة سواء من الاستجوابات او الاختلاف مع اعضاء مجلس الامة والتيارات السياسية.

واضاف عبدالله: الحكومة الحالية لديها مشكلة في المفهوم الاقتصادي، فهي لا تعرف ماهي قيمة الضريبة المضافة لأنه عندما نريد ان نضع الضريبة يفترض علينا قبل ذلك ان نوفر البدائل للتاجر حتى لا تنعكس الضريبة المضافة على المستهلك وهذا ما لم تقم به الحكومة.

وطالب عبدالله بضرورة إعادة النظر في الدعومات بشكل شامل وكامل وليس فقط في قضية زيادة سعر البنزين فهناك ايضا الكهرباء والتموين والمساعدات وغيرها من الدعومات، لذلك من الضروري وضع خارطة جديدة ومفهوم جديد بشأن الدعومات.

من جانب آخر، قال النائب عمر الطبطبائي: هناك مبالغ مالية طائلة تصرف من المال العام على برنامج خاص لتأهيل قياديي القطاع النفطي دون وجود هدف واضح او اي نتائج مرجوة، موضحا انه من غير المقبول ان تكون النتائج اغلبها التجديد للقياديين ممن تخطى سن التقاعد لعدم وجود بديل مؤهل او استيراد قيادات اجنبية لعدم وجود كفاءات وطنية مؤهلة، مؤكدا على ان غير المؤهل هم القيادات المشرفة على هذا البرنامج بالإضافة الى اي وزير يدعم هذه النتائج المخيبة ويبارك هذه القرارات العبثية والبعيدة عن الصالح العام.

وفي السياق ذاته، ايده النائب عبدالوهاب البابطين ما قاله النائب عمر الطبطبائي، وقال البابطين: كل الدعم للاخ الزميل النائب عمر الطبطبائي بشأن ما طرحه لقضايا القطاع النفطي المختلفة، مضيفا: اعتقد أن رسائل الطبطبائي المتكررة يجب ان تقرأ بصورة صحيحة من قبل الحكومة.

كما انتقد النائب نايف المرداس الضغوطات التي تمارسها شركة البترول على الكوادر الوطنية، وقال المرداس: لا يمكن السكوت عما تقوم به شركة البترول من ضغوطات على العاملين بها من الكوادر الوطنية لإحلال عمال المقاول وخصوصا دائرة التسويق.

وفي سياق آخر، حذر النائب د.جمعان الحربش وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من دعوة إعادة هيكلة القطاعات في الخطوط الجوية الكويتية، واصفا هذه الدعوة بأنها تريد التخلص من عقود الكويتيين العاملين بها والاستعانة بغيرهم، مطالبا الوزيرة بوقف ذلك.