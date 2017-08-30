وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن عدد الحضانات التي تم اعتماد مناهجها الدراسية، وجاء في نصه: نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات الخاصة على ما يلي: «مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة وملحقيها تلتزم دور الحضانة بالتعليمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة كافة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذها»، كما تلتزم بتقديم برنامج تعليمي معتمد من وزارة التربية يناسب عمر الطفل، على أن يشمل البرنامج على وجه الخصوص الأمور الآتية: أنشطة اللعب الدرامي، أنشطة الفنون الإبداعية، أنشطة تنمية وتقوية العضلات، المشاركة في المناقشات والألعاب البسيطة، أنشطة تنمية اللغة، المشاركة في الموسيقى والأناشيد، الخبرات العلمية، وتنظيم رحلات قصيرة إلى أماكن ترفيهية للأطفال لمرحلة ما بعد الفطام.

لذا يرجي تزويدنا بالآتي:

1 ـ كم عدد الحضانات التابعة لإدارة المرأة والطفولة التي اعتمدت وزارة التربية مناهجها التعليمية حسب نص القانون؟

2 ـ يرجى تزويدي بأسماء الحضانات التي تم اعتماد مناهجها الدراسية، مع نسخة من تلك المناهج التي تم اعتمادها.

3 ـ يرجى تزويدي بأسماء الفريق المكلف باعتماد مناهج الحضانات مع السيرة الذاتية لكل شخص منهم.