بدر السهيل

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال في اجتماعها امس القرارات المتعلقة بتراخيص المشاريع متناهية الصغر والعربات المتنقلة والأسواق الموسمية بحضور وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان. وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف في تصريح في مجلس الأمة، إن وزير التجارة أكد التزامه بالجدول الزمني لكل ما هو مدرج على جدول أعمال اللجنة.

وأوضح النصف أنه تم الاتفاق مع الوزير على إصدار مسودة القرارات الخاصة بتراخيص المشاريع متناهية الصغر والعربات المتنقلة والأسواق الموسمية خلال شهرين، وتزويد اللجنة بها لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وثمن النصف جهود فريق الوزير الروضان القائم على إعداد مسودة القرارات وتنظيم المهن المرتبطة بها مشيدا بتعاونهم مع أعضاء اللجنة.

من جهته، بين عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة أن اللجنة اطلعت على آخر المستجدات بشأن العربات المتنقلة والمشاريع المنزلية (المشاريع متناهية الصغر) والأسواق الموسمية.

وقال إنه تم تزويد اللجنة بمسودة قرار العربات المتنقلة وتمت مناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها على أن يتم تزويد اللجنة بمسودة قرار الأسواق الموسمية في اجتماعها المقبل.

وأكد الفضالة أن هذا الجهد المتميز جاء تنفيذا للخطة التي اعتمدت مع وزير التجارة في بداية عمل اللجنة البرلمانية، والتي أكدت ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.‏‫