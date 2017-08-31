تقدم النائب عسكر العنزي بخالص التهاني والتبريكات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللنواب والوزراء وللشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال عسكر: إن عيد الأضحى المبارك وموسم الحج يعد مناسبة دينية سنوية لها مكانة عظيمة في قلب كل مسلم، فهو عيد التضحية والفداء ونستلهم منه جميعا روح السلام والتآلف والاتحاد بين المسلمين جميعا ونبذ التعصب والعنصرية والإرهاب، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ضيوف بيته الحرام ويتقبل منهم سعيهم ويغفر ذنوبهم ويعيدهم لأهلهم سالمين غانمين.

وأشاد عسكر بجهود المملكة العربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام بأعدادهم الكبيرة وبلدانهم المختلفة من خدمات وحماية وتيسير لأداء مناسك الحج.

وتوجه عسكر بالدعاء الى الله عز وجل بأن يحقن دماء المسلمين ويبدل أحزانهم إلى أفراح وأن يفرج همهم وغمهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، وان يعيد عيد الأضحى المبارك على الكويت وأهلها وعلى جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ الكويت بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد.