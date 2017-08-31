ملف وزيرة الشؤون تضخم خصوصاً تضييقها على المرأة الكويتية

حمّل النائب الحميدي السبيعي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المسؤولية السياسية في فضيحة طرد الكفاءات الكويتية وتعيين الوافدين على حساب هذه الكفاءات الوطنية، موضحا ان وجود الوزيرين الصالح والصبيح على رأس ديوان الخدمة المدنية سهل لهم طرد هذه الكفاءات الكويتية واستبدالها من خلال تعيين وافدين. وقال السبيعي: ان مسلسل التخلص من الخبرات الكويتية وفيهم 60 مهندسا وتعيين الوافدين نهج مستمر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وذلك من خلال إصدار تعليمات بإنهاء عقودهم، موكدا انه ليس ضد إعادة هيكلة الخطوط الجوية الكويتية ولكنه ضد ان يكون المواطن الكويتي هو الضحية في ذلك.

وحذر السبيعي الوزيرة الصبيح من استفزاز المواطنين، موضحا ان ملف الوزيرة قد تضخم وبشدة خصوصا التضييق على المرأة الكويتية في رزقها وقوتها ومحاولة الحط من كرامتها، مؤكدا ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام وهو كاف للإطاحة بالوزيرة.