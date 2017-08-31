وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط عصام المرزوق عن التمديد لبعض القياديين ممن لديهم خدمة أكثر من 35 عاما في مؤسسة البترول وجاء في نصه:

1- أثيرت بعض المعلومات التي تؤكد التمديد لبعض القياديين ممن لديهم خدمة أكثر من 35 عاما في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء، فما صحة ما جاء؟ وإن كان هناك تمديد فكم حالة تم التمديد لها بعد استكمال الـ 35 عاما في الخدمة؟ وما أسباب ذلك؟.

2- ما السند القانوني لهذه التماديد؟

3- ما المناصب التي تم التمديد لها؟

4- كم يبغ عدد القياديين الذين تم التمديد لهم بعد استكمال مدة الـ35 عاما في الخدمة مع تحديد مناصبهم والشركات التي يتبعونها؟

5- ما أسباب عدم التمديد لهم أسوة بمن تم التمديد لهم؟ أرجو تزويدنا بالبيانات من تاريخ 1 يناير 2012 حتى تاريخه مع توضيح مدة التمديد لكل حالة ممن تجاوز 35 سنة وأسباب التمديد في مؤسسة والشركات التابعة.‏‫