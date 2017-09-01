قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن معادلة المؤهلات العلمية، وجاءت مواده كالآتي:

مادة أولى: يشترط لاعتماد المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية العامة أن تكون صادرة من جامعات أو معاهد معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وأن تكون شهادة الثانوية العامة السابقة عليها معادلة للشهادة الثانوية الكويتية.

مادة ثانية: تصدر وزارة التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه بالنظر فيما يفرضه ديوان الخدمة المدنية على المواطنين الكويتيين عند تقدمهم للتعيين، من كون شهاداتهم صادرة من جامعات معينة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وجعل الأمر مفتوحا على غير الكويتيين، ما قد يفتح الباب واسعا للغش والتزوير في المؤهلات الدراسية، وحتى يكون الأمر منظما بطريقة لا تدع مجالا لهذا النوع المتوقع من التلاعب.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يشترط في مادته الأولى لاعتماد المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية العامة أن تكون صادرة من جامعات أو معاهد معتمدة لدى وزارة التعليم العالي في الكويت وأن تكون الشهادة الثانوية العامة السابقة عليها معادلة للشهادة الثانوية الكويتية، وذلك بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين، وسواء كانت تلك الجامعات أو المعاهد داخل الكويت أو خارجها.

ونصت المادة الثانية منه على أن تصدر وزارة التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما قضت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتضمنت المادة الرابعة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.