بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى متسابق الراليات مشاري الظفيري هنأه فيها بفوزه ببطولة الشرق الاوسط للراليات، متمنيا له ولباقي الرياضيين الكويتيين مزيدا من النجاحات في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في ماليزيا تان سري بانديكار أمين حجي موليا ورئيس مجلس الشيوخ س.أ. فيغنيسواران، وذلك بمناسبة العيــد الوطني لبلدهما.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الأعلى في جمهورية قرغيزستان الصديقة شينيباي تورسونبيكوف وذلك بمناسبــة العيد الوطنــي لبلــده.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة بريدجيد أنيسيت- جيورج ورئيسة مجلس الشيوخ كريستين كانغالو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.