هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، مشيدا بالجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلتها المملكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال الغانم في تصريح صحافي «نحيي ونثمن عاليا العمل الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تسيير وتيسير موسم الحج لهذا العام وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل وكافة المسؤولين المدنيين والعسكريين والمتطوعين».

وأضاف الغانم «في كل عام تثبت المملكة العربية السعودية تفوقها على نفسها في كل ما تقدمه لخدمة الحجيج»، داعيا المولى جلت قدرته أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم وأن يوفق المملكة في الاستمرار في خدمة ضيوف الرحمن كل عام.