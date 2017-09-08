قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن نهج التدخل الإنساني الذي تنتهجه الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليس حالة عرضية اقتضتها التطورات مؤخرا بل هو ركن تاريخي وأساسي يقع في صلب العقيدة السياسية الكويتية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم بمناسبة الذكرى الثالثة لتسمية الأمم المتحدة صاحب السمو الأمير قائدا إنسانيا واختيار الكويت كمركز للعمل الإنساني.

وقال الغانم: «ان سمو الأمير ومنذ تولي مقاليد السياسة الخارجية قبل أكثر من 60 عاما وتحت قيادة حكام الكويت المتعاقبين، نجح في تثبيت شكل وملامح السياسة الخارجية الكويتية القائمة على سياسات إحلال السلام والتوافق ومفاهيم الاعتدال والحوار والرؤى المتعلقة بالتدخل الإنساني ماديا وسياسيا في مناطق الصراع إقليميا ودوليا».

وأضاف الغانم: «إذا كانت السياسة تقليديا ارتبطت بمفاهيم التصارع والمكر والخدعة والتآمر والانتهازية وتمت شرعنتها في الوعي الجمعي للعالم، فإن السياسة الكويتية ارتبطت بمفاهيم الذكاء وكسب الثقة والتسامي والتجاوز والترفع السياسي ومراكمة الأصدقاء بدلا من الأعداء والخصوم».

وقال الغانم في هذا الصدد: «ان الكويت وقيادتها السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير لم تستخدم الوفرة والملاءة المالية في تمويل المغامرات السياسية وشراء الولاءات وتضخيم الانا السياسية بل استخدمت جزءا كبيرا من مواردها في دعم التنمية في البلدان النامية ومساعدة الدول المحتاجة والتدخل الإنساني في مناطق الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية».

وقال الغانم: «بناء على هذا التاريخ الطويل، لم يعد مستغربا ظهور اسم الكويت كوسيط عادل ونزيه في الكثير من الأزمات، العابرة منها والمزمنة، ولعل ما يبذله سموه مؤخرا من جهود مضنية في إذابة الجليد بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي هو أكبر مثال على هذا الرصيد المعنوي والأخلاقي للكويت».

واختتم الغانم تصريحه قائلا: «ان اختيار الأمم المتحدة لسمو الأمير كقائد إنساني واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني هو اختيار جاء عن استحقاق وجدارة»، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ليكمل تلك المسيرة الطويلة والناجحة للكويت.