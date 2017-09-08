أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة سعدون حماد عن توجيهه دعوة للنواب لحضور اجتماع للجنة في تاريخ ٢٠ من الشهر الجاري لمناقشة المستجدات علي الوضع الرياضي.

وأضاف حماد في تصريح صحافي أنه وجه الدعوة لوزير الشباب والرياضة ونواب لجنة الشباب والرياضة الذين سيتواجدون قبل هذا التاريخ لدراسة آخر المستجدات على الساحة الرياضية الكويتية لرفع الإيقاف ومناقشة الاقتراحات بقوانين المعروضة على جدول الأعمال.

وأضاف حماد أن اجتماع الأندية الثلاثة عشر في الجمعية العمومية التي نتج عنها حل الاتحاد هو خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم ستكون أيضا له جوانب إيجابية بهذا الشان.