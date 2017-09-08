وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: ان مبدأ المعاملة بالمثل يشغل مكانة مهمة في القانون الدولي، ويقوم المبدأ في الأساس على فكرة المساواة القانونية بين اشخاص القانون الدولي مما يضمن التوازن والتكافؤ بين أطراف العلاقات القانونية، ويجد مبدأ المعاملة بالمثل مكانته الأساسية في قاعدة عرفية مستقرة منذ القدم كونها قاعدة مقبولة لدى أعضاء المجتمع الدولي في تعاملاتهم المتبادلة.

وأضاف الكندري في سؤاله: منذ بداية الازمة الخليجية بين الاشقاء، اتخذت الكويت موقفا واضحا منها، حيث انطلق صاحب السمو الامير في مساعيه الرامية لرأب الصدع الخليجي دون أن يدخر أي جهد اتجاهها، واصلا الليل بالنهار من أجل حل هذا الخلاف، ومع تصاعد الخلاف وزيادة شدته وحدته، ظهرت أصوات تهاجم وتجرح بموقف الكويت من الازمة الخليجية حتى وصل الامر إلى التطاول على القيادة السياسية والتجريح بها واستصغار موقف الكويت من الازمة الخليجية.

وطالب الكندري بإفادته عما إذا كانت وزارة الخارجية قد قامت بالإيعاز لسفارتنا في الخارج لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والديبلوماسية اللازمة في حق المسيئين للكويت وقيادتها ومواقفها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل؟ و«إذا كانت الإجابة بنعم، بالرجاء تزويدي بعدد القضايا المرفوعة والتدابير الديبلوماسية المتخذة، إذا كانت الإجابة بلا، فما هو سبب عدم اتخاذ الخارجية الكويتية لهذه الاجراءات»؟.