طالب النائب د.محمد الحويلة بالإسراع في استحداث طريق يربط مدينة صباح الأحمد السكنية بطريق الدائري السابع من أجل خلق متنفس للمدينة التي تعاني من أزمة مرورية خصوصا في أوقات الذروة ومع بدء العام الدراسي.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي: إنه من غير المعقول ان تعاني مدينة جديدة من اختناق وعراقيل مرورية، الأمر الذي يسبب الكثير من المشاكل لأهالي المدينة وكذلك الهيئات التدريسية والتعليمية أثناء ذهابها إلى المدارس ومقار أعمالهم. وأضاف، انه يجب تسريع الدورة المستندية لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية العاجلة، وعلى إدارة المخطط الهيكلي سرعة إنهاء إجراءاتها حتى لا تزيد من معاناة سكان المدينة. مشددا على أهمية إعادة دراسة الخارطة المرورية للمدينة من أجل إنشاء المزيد من شبكات الطرق التي تربط المدينة بغيرها من المناطق بما يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة وحجم الحركة المرورية.

وأشار إلى أنه مع قدوم العام الدراسي الجديد سوف تزداد المعاناة ولم يعد الأمر يتحمل مزيدا من البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرار.