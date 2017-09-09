أشاد النائب سعدون حماد بالاستجابة السريعة لوزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع في تنفيذ مقترحه الخاص باستحداث مدخل ومخرج بين منطقة السلام والدائري الخامس.

وأضاف حماد في تصريح صحافي انه اجتمع والوزير المطوع والفريق الفني المختص وأوضح له المعاناة الشديدة التي يتكبدها سكان منطقة جنوب السرة بشكل عام ومنطقة السلام بشكل خاص نتيجة الازدحام المروري في المداخل والمخارج الخاصة بتلك المنطقة.

وأكد حماد ان المقترح يهدف الى تخفيف تلك المعاناة ويعمل على تسهيل حركة السير بمنطقة جنوب السرة، لافتا إلى انه سيتابع شخصيا مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ هذا المقترح الى ان يتم تنفيذه بشكل نهائي.