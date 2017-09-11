ثمن النائب خالد العتيبي الدعوات الشعبية الكويتية والخليجية والعربية بترشيح صاحب السمو الأمير لجائزة نوبل للسلام.

واعتبر العتيبي في تصريح صحافي ان الهاشتاج الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لهذا الغرض أقل ما يمكن التعبير عنه من شعب أحب قائده واعترفت بحكمته كل دول العالم.

وأضاف العتيبي ان صاحب السمو الأمير يستحق بالفعل جائزة نوبل للسلام، فمسيرته العطرة ومواقفه الإنسانية المشرفة وسيرته التي أبهرت العالم تجعله أهلا لذلك، مستشهدا بالأجواء الاحتفالية التي نعيشها حاليا في الذكرى الثالثة لتقليد سموه من قبل أكبر هيئة أممية لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا. وأكد العتيبي ان سياسة صاحب السمو في تغليب لغة السلام موضع تقدير عربي وقد لمست ذلك من خلال عضويتي بالبرلمان العربي فكل تحركات سموه على الصعيد الإقليمي والعربي هدفها تعزيز التضامن والدفاع عن قضايانا العربية، والسعي إلى تخفيف معاناة شعوب المنطقة التي يحدق به الخطر من كل جانب وجميعها تأتي بمباركة عربية.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: «إن دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الأزمة الخليجية ورهان البيت العربي والخليجي على حكمته ومكانته لرأب الصدع وتمكين البيت الخليجي من تجاوز الأزمة خير شاهد على ما يحظى به سموه من مكانة عربية، ونحن على ثقة أن سموه قادر بوساطته على إنهاء ذلك الملف وإعادة علاقة الأشقاء إلى ما كانت عليه من قبل».