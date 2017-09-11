أشاد النائب د.محمد الحويلة بما أسفرت عنه زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الولايــــات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية وتنقية الأجواء والتخلص من هذه الغمامة التي تخيم على أجواء العلاقات الخليجية.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي: إن تمسك سمو الأمير بالحل السياسي للأزمة الخليجية وحرص سموه منذ بدايتها على استمرار الوساطة الكويتية، كان سببا رئيسيا في تجنب تصعيد الأزمة ومن ثم بوادر الحل التي بدأت تلوح في الأفــــق مؤخرا، وهذا انجاز يـــضاف إلى الرصيد الكبير لحكيم الديبلوماسية العربية.

على جانب آخر، أكد النائب د.محمد الحويلة أنه تواصل مع النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووكيل وزارة التعليم العالي د. حامد العازمي أثناء تواجدهما في واشنطن، وكذلك مع اتحاد طلبة الكويت في أميركا من أجل متابعة خطط وإجراءات سلامة طلبتنا المبتعثين في ولاية فلوريدا التي تدخل في نطاق اعصار مرتقب.

وأوضح أن وكيل وزارة التعليم العالي أكد أنه تم تطبيق خطة لإجلاء طلبتنا في ولاية فلوريدا ونقلهم جميعا إلى سكن آمن عدا من رغب في البقاء.

وأضاف الحويلة أنه شدد خلال تواصله مع اتحاد طلبة الكويت بأميركا على دعمهم وتوفير أي احتياج لهم، كونهم هم من يمثل الطلبة هناك وهم الأقرب لاحتياجاتهم والأكثر دراية بأوضاعهم.

وشدد د.الحويلة على ضرورة وضع خطط مسبقة تتضمن حصر الأخطار المحتملة لتلافيها، وأخذ كل الاحتياطات والتدابير من قبل وزارة التعليم العالي وأركان سفارتنا والملاحق الثقافية في الدول المعروف عنها تعرضها لكوارث طبيعية مثل الأعاصير والزلازل لتكون هذه الخطط جاهزة بدلا من أن نتحرك في اللحظات الأخيرة، كما يكون الطلبة على علم بها من أجل حماية أنفسهم والتــحرك إلى الملاجئ الآمنة.