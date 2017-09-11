قدم النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن معايير وضوابط الترقيات للوظائف القيادية في مؤسسة البترول والشركات التابعة. وجاء في نص السؤال:

١- ما معايير وضوابط الترقيات للوظائف القيادية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؟ مع تزويدي بنسخ من الضوابط والتعديلات التي تمت خلال آخر ٥ سنوات مع ذكر الأسباب التي طرأت للتعديل إن وجدت.

٢- تزويدي بنسخ من الدراسة التي على أساسها تم تعديل الشروط والضوابط الخاصة بترقيات الوظائف القيادية مع تحديد تاريخ التعديل.

٣- تزويدي بأسماء جميع المستوفين الترقية قبل تعديل الضوابط وأسماء المستوفين بعد تعديل الضوابط.

٤- ما الجهة التي قامت باعتماد المعايير والضوابط والتعديلات التي طرأت مع بيان أسماء أعضاء من قاموا باعتماد تلك الضوابط؟ مع تزويدي بنسخ من القرارات المعتمدة.

٥- ما أسس ومعايير تحديد العائلة الوظيفية للترقية للوظائف القيادية في المؤسسة وشركاتها التابعة؟ مع تزويدي بنسخة من الدراسة التي بموجبها تم تحديد العوائل الوظيفة.

٦- بيان أسماء المرشحين للترقية للوظائف القيادية ومن تمت ترقيتهم خلال آخر خمس سنوات مع بيان العوائل الوظيفية التي تمت ترقيتهم على أساسها، وهل توجد حالات تمت ترقيتهم على وظائف خارج العائلة الوظيفية التي يتبعونها؟ مع ذكر الأسماء وأسباب ترقيتهم على تلك الوظائف.

٧- ذكر جميع العوائل الوظيفية للوظائف القيادية مع تحديد الوظائف حسب تلك العوائل لآخر خمس سنوات مع ذكر أسباب التعديل إن وجدت، والجهة التي قامت باعتماد التعديل مع تزويدي بتلك القرارات.

٨- تزويدي بأسماء جميع المستوفين للترقية موزعين حسب العوائل الوظيفة قبل تعديل العوائل الوظيفية وأسماء المستوفين بعد تعديل العوائل الوظيفية لآخر خمس سنوات.