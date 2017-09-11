قدم النائب رياض العدساني اقتراحا برغبة جاء فيه:

فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين المغفور له بإذن الله تعالى إبراهيم عبدالله محمد الشاهين الغانم والذي عرف عنه بنظافة الذمة والضمير وطيب الأخلاق والرقي بالتعامل والأداء الحسن خلال مسيرته الوظيفية. وقد نال الفقيد عام 2004 لقب رجل الجمارك الأول على النطاق العالمي حينما كان مديرا للجمارك الكويتية، وذلك لجهوده وعطائه المتميز، حيث ان الإدارة العامة للجمارك من أهم الجهات الرقابية وأكثرها حساسية إلا أن المرحوم بإذن الله تعالى كان على قدر المسؤولية وضرب مثالا رائعا بالأمانة والإخلاص بالعمل وشرف المهنة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة .

نص الاقتراح

تسمية أحد المراكز الجمركية الرئيسية باسم إبراهيم عبدالله محمد الشاهين الغانم تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله في الإدارة العامة للجمارك نحو 30 عاما من الجهد والعطاء.