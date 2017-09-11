ما أعداد الوافدين الذين تم تعينهم في الوزارة منذ ٢٠١٣ ؟

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الخطة المستقبلية لوزارة الشؤون والهيئات التابعة للاستغناء عن العمالة الوافدة وتكويت جميع الوظائف.

وجاء في نص السؤال:

أصدر مجلس الوزراء بيانا عقب الجلسة الاسبوعية والتي كانت بتاريخ 29/ 8/ 2017 (جاء فيه واستمع مجلس الوزراء إلي شرح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حول ما يثار بشأن تعيينات ومكافآت بعض العاملين في الجهات الحكومية المختلفة من غير الكويتيين حيث أوضحت للمجلس ان تعيين العاملين من غير الكويتيين يتم وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها بهذا الشأن والذي يمنح الأولوية للكويتيين ثم أبناء الكويتيات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن).

لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالاتي:

1-عدد الوافدين الذين تم تعيينهم في الوزارة والهيئات التابعة للوزيرة منذ 1/ 1/ 2013 حتى الآن مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل شخص منهم مع صور لشهاداته ومعدله الدراسي وخبراته كل على حدة مع تبيان تسلسل اقامته منذ دخوله الكويت وحتي تعيينه، مبينا فيها اسماء كفلائهم قبل تعيينهم في الحكومة؟

2- أرجو تزويدي بنسخ من كل الاعلانات التي قامت الوزارة بنشرها تطلب فيها كويتيين أو أبناء الكويتيات سواء متقاعدون او غير متقاعدين لشغل تلك الوظائف التي يشغلها وافدون مع تاريخ نشر تلك الإعلانات؟

3- أرجو تزويدي بما يثبت عدم وجود متقدمين من الكويتيين أو من أبناء الكويتيات لتلك الوظائف حتى يتم تعيين الوافدين بدلا منهم؟

4- أرجو تزويدي بعدد الكويتيين الحاصلين على ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه في الحقوق والعاملين في وزارة الشؤون أو الهيئات التابعة لمعالي الوزيرة مع السيرة الذاتية لكل شخص على حدة؟

5- أرجو تزويدي بعدد الكويتيين الحاصلين علي بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في المحاسبة والعاملين في وزارة الشؤون أو الهيئات التابعة لمعالي الوزيرة مع السيرة الذاتية لكل شخص على حدة؟

6- أرجو تزويدي بنسخ من الاعلانات التي تم بناء عليها تعيين الوافدين في التخصصات الحالية في وزارة الشؤون أو الهيئات التابعة لمعالي الوزيرة مع محاضر لجان المقابلات والتي اختارتهم للعمل في البلاد مع السيرة الذاتية لكل فرد من أفراد اللجان الخاصة بالمقابلات؟

7- ما الخطة المستقبلية لوزارة الشؤون أو الهيئات التابعة للوزيرة للاستغناء عن العمالة الوافدة وتكويت جميع الوظائف؟

8- ما السند القانوني للزيادات غير المنطقية والتي تصل إلى 400 دينار كويتي على عقود الوافدين وما الأعمال المناطة بكل منهم على حدة؟