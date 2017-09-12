وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، سأل فيه عن ضوابط وآلية وشروط ترقية المديرين ورؤساء الفرق في شركة البترول الوطنية الكويتية؟

وطالب تزويده بأسماء المديرين ورؤساء الفرق الذين تمت ترقيتهم خلال السنوات الثلاث الماضية مع كل تفاصيل المفاضلة والتي تمت ترقيتهم بناء عليها وكذلك إرفاق جميع التقارير ونتائج الاختبارات والمقابلة للمرقين كافة وأسماء أعضاء اللجان الخاصة للمقابلات مع السيرة الذاتية لكل منهم كلا على حدة؟

واستفسر عن السند القانوني لإلغاء عقد شركة تكنومونت الإيطالية والمكلفة بإنجاز مشروع الغلاية رقم 8 ومشروع وحدة استرجاع الغاز الحمضي وتطوير الوحدة الحالية؟ وما الانذارات والجزاءات التي اتخذت في هذا الصدد؟، وكذلك سبب ترسية مشروع الغلاية رقم 8 ومشروع استرجاع الغاز الحمضي على شركة جلف سبك دون عمل مناقصة لباقي الشركات؟

وسأل عن اجراءات الشركة حيال وجود تصدع في قاعدة خزانات الغاز المسال الجديدة والتي مازالت دون اصلاح وقد تسلمت الشركة الخزانات من المقاول GS دون وجود ضمانات تقنية تؤكد سلامة استخدامها على المنشآت النفطية وسلامة العاملين؟، وكذلك السند القانوني لقيام الشركة بنقل عدد كبير من الموظفين من المصافي والمشاريع، خصوصا مشروع الوقود البيئي الى KIPIC قبل اتمام وتشغيل مشروع الوقود البيئي ما ساعد على تأخير المشروع وكذلك نقل كثير من العاملين في مجال التشغيل والصيانة مع عدم وجود أي منشأة تتطلب وجود هؤلاء العاملين في الوقت الحالي؟