تخفيض سن استحقاق الكويتية المتزوجة للمساعدة من سن 55 سنة ميلادية إلى سن 50 سنة

استحقاق أسرة المسجون للمساعدة في حال كونه عائلاً لغير زوجته تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب ماجد المطيري، عبدالله فهاد، عسكر العنزي، حمدان العازمي، د.جمعان الحربش ما يأتي:

مادة أولى

تستبدل نص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 2013 المشار إليها بالنص الآتي:

مادة رقم 1: يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 الصادر بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وذلك في الحالات الآتية:

الأرملة: كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج.

المطلقة: كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو بخلوة شرعية صحيحة.

اليتيم: يتيم الأب أو مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين، وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية.

الشيخوخة: كل كويتي بلغ الستين عاما.

المريض: كل من تجاوز ثمانية عشر عاما وثبتت إصابته بمرض يمنعه عن العمل وإعالة أسرته.

الطالب: كل من كان ملتحقا بإحدى مراحل التعليم العام دون الجامعي (ابتدائي - متوسط - ثانوي وما يعادلها) على أن يكون مستمرا في الدراسة، ولا عائل له، أو ثبت عجز عائله عن الكسب ولا دخل له أو دخله يقل عن المقرر بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة.

الطالب المتزوج: كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، على أن يكون معترفا بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أو على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى أي مبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1995.

المفرج عنه (السجين): كل من أفرج عنه بعد تنفيذه حكما قضائيا بعقوبة مقيدة للحرية أو صدر بشأنه مرسوم بعفو أميري ولم يلتحق بعمل.

أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كليا أو جزئيا، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبناؤها أسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة وذلك في حالة كون العائل هو الزوج.

العاجز ماديا: كل من قل دخله هو أو أسرته عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2013 سالف الذكر بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

البنت غير المتزوجة: من تجاوزت ثمانية عشر عاما وليس لها عائل، أو ثبت عجز عائلها عن الكسب ولا دخل له أو دخله يقل عن المقرر بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل.

المتزوجة من غير الكويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها منه.

الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 50 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر ثابت خاص بها، أو ثبت عجز الزوج عن العمل، أو أن يكون الزوج متقاعدا وليس له مصدر دخل آخر.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.