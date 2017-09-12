قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة لإنشاء لجنة إعلامية توعوية مشتركة بين وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية للتوعية من مخاطر الجريمة والمخدرات في المدارس والجامعة، وجاء في مقدمة المقترح:

يعاني المجتمع من انتشار بعض الجرائم معظمها يحدث بسبب جهل مرتكبيها بالقانون الذي يجرم افعالهم وكذلك يقع بعض طلبة المدارس والجامعات والشباب فريسة لإدمان المخدرات.

لذلك من الضروري توعية جميع أفراد المجتمع بمخاطر الادمان والمخدرات وتثقيفهم ثقافة قانونية حتى يتجنبوا كل ما يؤدي الى وقوعهم في الجريمة.

ولذلك أتقدم بالاقتراح برغبة لإنشاء لجنة إعلامية توعوية مشتركة بين وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية تكون مهمتها تنظيم ندوات ومحاضرات في المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر الجريمة والمخدرات في المدارس والجامعة وتعريف الطلاب بأنواع الجرائم والأحكام التي تصدر بحق من يرتكبها والتوعية بمخاطر الإدمان وكذلك التحذير من مخاطر رفقاء السوء.